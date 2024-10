Ilfoglio.it - Cosa distingue i magnati del tech dagli imperatori decadenti

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non c’è da stupirsi se gli eccessi deidella tecnologia sembrano ai nostri occhi le follie di. Ai monopolisti di internet – dai social network alle piattaforme di pagamento, passando per una vastissima gamma di sfumature talora imponderabili – abbiamo affidato il potere sulla nostra anima, esteriorizzata nello smartphone, rendendoli più sovrani delle istituzioni statali che governano sui nostri corpi svuotati e ipnotizzati dalla luce dei monitor. Resta tuttavia una differenza: le follie degliavevano un che di grandioso e di autodistruttivo; erano stravaganze caratterizzate da una dépense che sottintendeva un sostanziale disinteresse nei confronti del dominio, una sprezzatura che rimpiccioliva l’importanza di tutti i beni che sprecavano. Non si può dire altrettanto deidella tecnologia.