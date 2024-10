Tvplay.it - Colpo di scena Inter, il big dice addio: accordo con la Top di serie A

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’si sta preparando per disputare il Derby’Italia contro la Juventus, ma nel frattempo è arrivata la notizia di un possibile: ecco le ultime. L’affronterà, domenica pomeriggio alle ore 18:00, la Juventus a San Siro: una gara che è tra le più sentite del campionato italiano e che senza dubbio regalerà emozioni e colpi di. La domanda è se regalerà anche polemiche come spesso in passato è accaduto. Nel frattempo, però, in casa nerazzurra si sta anche facendo sempre più insistente l’indiscrezione di un possibile. Ci sarebbe anche già l’con un altro club diA.in casa: una figura importante può lasciare (LaPresse) – Tvplay.itL’viene da una vittoria sofferta e molto pesante contro lo Young Boys in Champions League, la Juventus arriva invece da una sconfitta amara con lo Stoccarda sempre nella competizione.