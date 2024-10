Bergamonews.it - Boltiere: spazio gioco e laboratorio di arteterapia in Biblioteca

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal mese di novembre due nuovi progetti prenderanno il via negli spazi dellaCivica Anna Frank di. Si tratta delloper bambine e bambini da sei mesi a tre anni. Losarà gestito dalla Cooperativa Airone in collaborazione con il Comune. Le iscrizioni vanno effettuate entro il primo novembre. È prevista la sottoscrizione di una tariffa mensile di 20€. Losi terrà tutte le settimane il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30, dal 6 novembre al 28 maggio 2025. È stato previsto anche un Openday che si terrà il 30 ottobre alle 10. Una seconda attività dedicata invece a ragazze e ragazzi dai tredici anni e residenti nei paesi dell’Ambito di Dalmine è ‘All Inclusive’. Un percorso di sei incontri che si terranno ogni giovedì in due fasce orarie: dalle 15.30 alle 16.45 oppure dalle 17 alle 18.15.