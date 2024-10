Digital-news.it - Basket, una lunga notte con NBA 360 (dieci partite in diretta su Sky Sport 205)

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Torna la regular season NBA con le sue nottate piene die torna anche NBA 360, l’appuntamento con la "" insui canali di Skye in streaming su NOW. Una nottata tutta da vivere per non perdersi neanche un’emozione della prima settimana di stagione regolare. Questasu SkyMax all’1.00 cominciano tre ore e mezza di pallacanestro no-stop, congare una in fila all’altra da vivere con il commento originale statunitense.Per chi invece preferisce seguire una partita singola dal primo all’ultimo minuto, alle 2.00 verrà trasmessa la sfida tra Houston Rockets e Memphis Grizzlies su SkyNBA e in streaming su NOW.Questo il programma completo delle gare, per una super nottata con la pallacanestro più bella del mondo.ORLANDO MAGIC-BROOKLYN NETS ore 1.00TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS ore 1.