Assicurazione impossibile per gli eventi atmosferici (Di venerdì 25 ottobre 2024) Vorrei esprimere alcune considerazioni riguardo alla necessità per i privati di assicurarsi contro gli eventi atmosferici. Sebbene l’Assicurazione possa rappresentare una forma di protezione importante, sorgono dubbi sulla capacità delle compagnie assicurative di coprire tutti i danni in caso di eventi catastrofici su larga scala.Inoltre, c’è il rischio che le compagnie assicurative possano rifiutare i risarcimenti quando viene accertata una scarsa manutenzione delle infrastrutture da parte delle amministrazioni locali. Questo problema è spesso legato alla mancanza di fondi, una situazione che lascia molte amministrazioni con risorse insufficienti per garantire la sicurezza e la manutenzione adeguata del territorio.La “coperta corta” delle risorse finanziarie è un problema che richiede una riflessione più ampia. Ilrestodelcarlino.it - Assicurazione impossibile per gli eventi atmosferici Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Vorrei esprimere alcune considerazioni riguardo alla necessità per i privati di assicurarsi contro gli. Sebbene l’possa rappresentare una forma di protezione importante, sorgono dubbi sulla capacità delle compagnie assicurative di coprire tutti i danni in caso dicatastrofici su larga scala.Inoltre, c’è il rischio che le compagnie assicurative possano rifiutare i risarcimenti quando viene accertata una scarsa manutenzione delle infrastrutture da parte delle amministrazioni locali. Questo problema è spesso legato alla mancanza di fondi, una situazione che lascia molte amministrazioni con risorse insufficienti per garantire la sicurezza e la manutenzione adeguata del territorio.La “coperta corta” delle risorse finanziarie è un problema che richiede una riflessione più ampia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Danni per l’alluvione, come richiedere i contributi a fondo perduto a Bergamo - IN CITTÀ. Dal 25 ottobre è possibile richiedere i contributi per i danni causati nella città di Bergamo dall’alluvione del 9 settembre. (ecodibergamo.it)

Fondo di Solidarietà, aperto il bando per i rimborsi dei danni del maltempo - Fondo di Solidarietà, aperto il bando per i rimborsi dei danni del maltempo. Dalle ore 10 di venerdì 25 ottobre fino alle ore 12 del 22 novembre ... (bergamonews.it)

Maltempo in Italia: Rischio Alluvioni e Allerta Arancione nel Nord - Questo tipo di configurazione atmosferica, definita anche "ciclonica", favorisce ... Preoccupazioni per il Futuro Questo evento è solo l'ultimo di una serie di episodi meteorologici estremi che si ... (dailyexpress.it)

Danni da maltempo a Fano, la giunta stanzia 400 mila per interventi di somma urgenza. «I lavori partiranno il prima possibile» - FANO - La giunta Serfilippi ha stanziato 400 mila euro con carattere di estrema urgenza per garantire la sicurezza delle strade bianche del territorio, rese impraticabili dai recenti ... (corriereadriatico.it)