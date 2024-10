Assalto ad Ankara: Erdogan bombarda i curdi del Pkk in Iraq e Siria (Di venerdì 25 ottobre 2024) Raid aerei della Turchia nel nord dell’Iraq e in Siria. Non c’è ancora una rivendicazione ufficiale, ma subito dopo l’attacco armato contro la sede delle Turkish Aerospace Industries, Ankara ha parlato di terrorismo. Due assalitori sono stati identificati, secondo il ministero degli Interni, come membri del Pkk. I nomi riportati dai media locali sono quelli Assalto ad Ankara: Erdogan bombarda i curdi del Pkk in Iraq e Siria L'Identità. Lidentita.it - Assalto ad Ankara: Erdogan bombarda i curdi del Pkk in Iraq e Siria Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Raid aerei della Turchia nel nord dell’e in. Non c’è ancora una rivendicazione ufficiale, ma subito dopo l’attacco armato contro la sede delle Turkish Aerospace Industries,ha parlato di terrorismo. Due assalitori sono stati identificati, secondo il ministero degli Interni, come membri del Pkk. I nomi riportati dai media locali sono quelliaddel Pkk inL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turchia - raid contro il Pkk in Iraq e Siria dopo l’attacco : la risposta di Ankara - (Adnkronos) – Raid aerei nel nord dell'Iraq e in Siria. Il Pkk nel mirino della Turchia. Non c'è ancora una rivendicazione, ma subito dopo l'attacco armato contro la sede delle Turkish Aerospace Industries, alle porte di Ankara, Ankara ha parlato ... (Webmagazine24.it)

Turchia - raid contro il Pkk in Iraq e Siria dopo l’attacco : la risposta di Ankara - (Adnkronos) – Raid aerei nel nord dell'Iraq e in Siria. Il Pkk nel mirino della Turchia. Non c'è ancora una rivendicazione, ma subito dopo l'attacco armato contro la sede delle Turkish Aerospace Industries, alle porte di Ankara, Ankara ha parlato di ... (Periodicodaily.com)

Attentato Ankara - Turchia accusa il Pkk - bombardate città curde in Iran e Siria - distrutti “32 obiettivi dei terroristi” - Secondo quanto riferito dalle Forze democratiche siriane (Fds, a guida curda e sostenute dagli Usa), almeno 12 civili sono rimasti uccisi e 25 feriti in "una nuova ondata di attacchi effettuati nelle scorse ore sul nord e sull'est della Siria" ... (Ilgiornaleditalia.it)

Attentato Ankara - raid Turchia in Iraq e Siria : distrutti 32 obiettivi Pkk - (Adnkronos) – Dopo l'attacco di ieri nei pressi di Ankara, la Turchia ha confermato che nelle scorse ore raid hanno colpito obiettivi legati al Pkk nel nord dell'Iraq e in Siria. "Sono stati colpiti e distrutti 32 obiettivi appartenenti ai ... (Webmagazine24.it)