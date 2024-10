A Palazzo Serbelloni l’asta benefica in favore delle attività del centro Dino Ferrari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano – La solidarietà a sostegno della ricerca scientifica. Grande affluenza alla serata benefica a Palazzo Serbelloni “Singing & Dancing Party”, in favore del “centro Dino Ferrari” dell’Università degli Studi di Milano-Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per finanziare la ricerca, diagnosi e terapia delle malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari. L’Associazione “centro Dino Ferrari", fondato nel 1981 dall’ingegnere Enzo Ferrari in ricordo del figlio Dino, opera nel campo delle malattie neuromuscolari (distrofie muscolari) neurodegenerative (malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, atrofie muscolari mpinali) e cerebrovascolari (ictus ed emorragie cerebrali) e di altre patologie neurologiche gravemente invalidanti che colpiscono dall’età pediatrica a quella adulta. Ilgiorno.it - A Palazzo Serbelloni l’asta benefica in favore delle attività del centro Dino Ferrari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano – La solidarietà a sostegno della ricerca scientifica. Grande affluenza alla serata“Singing & Dancing Party”, indel “” dell’Università degli Studi di Milano-Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per finanziare la ricerca, diagnosi e terapiamalattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari. L’Associazione “", fondato nel 1981 dall’ingegnere Enzoin ricordo del figlio, opera nel campomalattie neuromuscolari (distrofie muscolari) neurodegenerative (malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, atrofie muscolari mpinali) e cerebrovascolari (ictus ed emorragie cerebrali) e di altre patologie neurologiche gravemente invalidanti che colpiscono dall’età pediatrica a quella adulta.

