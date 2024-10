Metropolitanmagazine.it - 007 e l’incertezza sul prossimo Bond: chi dovrebbe interpretare la spia di sua maestà?

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il casting di Jamesè sempre un evento molto atteso. Aspetto fisico, età, carisma, una buona dose di capacità acrobatiche: doti essenziali che registi e produttori del franchise ricercano da sempre nell’attore che vestirà i panni di 007. A marzo di quest’anno, i tabloid britannici avevano dato quasi per certo che Aaron Taylor-Johnson fosse il prescelto, ma questa notizia non si è mai concretizzata. Dunque, la domanda sorge spontanea: chi indosserà lo smoking del più celebre agente segreto britannico e berrà Martini rigorosamente “agitato, non mescolato”? Gli attori favoriti secondo i bookmaker Da sinistra verso destra: Aaron Taylor Johnson, Paul Mescal e Theo James. Aaron Taylor Jonhson rimane il favorito per ereditare il ruolo che, per ultimo, fu di Daniel Craig.