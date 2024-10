Violenze in carcere, i detenuti al processo: “Olio bollente e punteruoli contro i poliziotti” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per la prima volta, durante il processo sulle Violenze ai danni dei detenuti a Santa Maria Capua Vetere, due reclusi hanno ammesso l'uso di olio bollente contro gli agenti. Fanpage.it - Violenze in carcere, i detenuti al processo: “Olio bollente e punteruoli contro i poliziotti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per la prima volta, durante ilsulleai danni deia Santa Maria Capua Vetere, due reclusi hanno ammesso l'uso di oliogli agenti.

