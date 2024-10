Totti, la reazione dopo la pubblicazione delle foto con Marialuisa Jacobelli (e con lui c’era Ilary) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francesco Totti è finito di nuovo nell’occhio del ciclone. Mentre Ilary Blasi si gode in serenità la sua storia con Bastian Muller, l’ex calciatore pare che abbia già tradito la compagna Noemi Bocchi. Su Gente infatti sono comparse delle foto inequivocabili del campione in compagnia della giornalista Marialuisa Jacobelli, che ha confermato – neanche troppo velatamente – la liason. Quando è stato diffuso lo scoop Totti era allo stadio del Trastevere, dove il figlio Cristian giocava con l’Olbia. Stando a quanto riportato dal Messaggero, l’ex capitano della Roma avrebbe avuto una reazione che non è passata inosservata agli astanti. Francesco Totti, la reazione alle foto con Marialuisa Jacobelli Sono passati tre anni da quando Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto, ma sembrano già esserci problemi per la coppia. Dilei.it - Totti, la reazione dopo la pubblicazione delle foto con Marialuisa Jacobelli (e con lui c’era Ilary) Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francescoè finito di nuovo nell’occhio del ciclone. MentreBlasi si gode in serenità la sua storia con Bastian Muller, l’ex calciatore pare che abbia già tradito la compagna Noemi Bocchi. Su Gente infatti sono comparseinequivocabili del campione in compagnia della giornalista, che ha confermato – neanche troppo velatamente – la liason. Quando è stato diffuso lo scoopera allo stadio del Trastevere, dove il figlio Cristian giocava con l’Olbia. Stando a quanto riportato dal Messaggero, l’ex capitano della Roma avrebbe avuto unache non è passata inosservata agli astanti. Francesco, laalleconSono passati tre anni da quando Francescoe Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto, ma sembrano già esserci problemi per la coppia.

