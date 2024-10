Torna il mercato a km zero. Più valore ai prodotti locali (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con un nuovo nome e una formula diversa, Torna il mercatino dei prodotti a chilometro zero. L’annuncio della sospensione dell’iniziativa da parte del Comune, per una questione di accordi con i precedenti organizzatori e produttori, aveva sollevato le proteste dei cittadini che apprezzavano gli stand degli agricoltori locali. Ora, il progetto si chiama "mercato Kmzero, Filiera Corta, Sostenibile e Solidale" e si svolge la seconda e quarta domenica del mese con i produttori locali, soprattutto aziende agricole del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco del Ticino. L’atteso mercato domenicale di Romano Banco "Torna da questa domenica con un nuovo slancio grazie alla collaborazione tra l’assessorato al Commercio, le aziende agricole, la Pro Loco di Buccinasco e la Comunità del Cibo del Parco Agricolo Sud Milano", spiegano dal Comune. Ilgiorno.it - Torna il mercato a km zero. Più valore ai prodotti locali Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con un nuovo nome e una formula diversa,il mercatino deia chilometro. L’annuncio della sospensione dell’iniziativa da parte del Comune, per una questione di accordi con i precedenti organizzatori e produttori, aveva sollevato le proteste dei cittadini che apprezzavano gli stand degli agricoltori. Ora, il progetto si chiama "Km, Filiera Corta, Sostenibile e Solidale" e si svolge la seconda e quarta domenica del mese con i produttori, soprattutto aziende agricole del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco del Ticino. L’attesodomenicale di Romano Banco "da questa domenica con un nuovo slancio grazie alla collaborazione tra l’assessorato al Commercio, le aziende agricole, la Pro Loco di Buccinasco e la Comunità del Cibo del Parco Agricolo Sud Milano", spiegano dal Comune.

