Terreni fertili. Un evento del Foglio a Milano (Di giovedì 24 ottobre 2024) La storia dell’agricoltura muove il mondo e, con esso, l'agricoltura sta cambiando moltissimo. Ma spesso tendiamo a dimenticarlo. Antonio Pascale (curatore di AgriFoglio) ci guiderà nel ri-raccontare l'agricoltura italiana, con uno sguardo serio, ampio e soprattutto divulgativo, con l'obiettivo di far conoscere a tutti questo patrimonio “colturale”, con le sue innovazioni, i suoi talenti, la sua spinta a creare un’Italia nuova. Racconteremo, dunque, alcune belle storie di agricoltura, fondamentali per delineare la mappa del nuovo mondo che si sta muovendo. Venerdì 22 novembre dalle 9,30 alle 13,00 Sala delle Colonne presso la sede di Banco BPM via San Paolo 12 a Milano. Ingresso libero con iscrizione obbligatoria a: agricoltura@ilFoglio.it Pane Lucia Galasso. Storia (simbolica) del pane Albergo Guidorzi. Ilfoglio.it - Terreni fertili. Un evento del Foglio a Milano Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La storia dell’agricoltura muove il mondo e, con esso, l'agricoltura sta cambiando moltissimo. Ma spesso tendiamo a dimenticarlo. Antonio Pascale (curatore di Agri) ci guiderà nel ri-raccontare l'agricoltura italiana, con uno sguardo serio, ampio e soprattutto divulgativo, con l'obiettivo di far conoscere a tutti questo patrimonio “colturale”, con le sue innovazioni, i suoi talenti, la sua spinta a creare un’Italia nuova. Racconteremo, dunque, alcune belle storie di agricoltura, fondamentali per delineare la mappa del nuovo mondo che si sta muovendo. Venerdì 22 novembre dalle 9,30 alle 13,00 Sala delle Colonne presso la sede di Banco BPM via San Paolo 12 a. Ingresso libero con iscrizione obbligatoria a: agricoltura@il.it Pane Lucia Galasso. Storia (simbolica) del pane Albergo Guidorzi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’allarme di Confagricoltura : Semine bloccate per eccesso di pioggia e terreni inzuppati - È allarme in Emilia-Romagna per gli agricoltori alle prese con le semine autunnali di grano e orzo, in uno dei principali bacini produttivi d’Italia con 230.000 ettari coltivati nel 2024, che vanta filiere della pasta e della panificazione famose nel mondo. I campi sono inzuppati, se non... (Parmatoday.it)

Danni del maltempo per l'agricoltura : "Compromessi i terreni destinati alla raccolta di olive - noci e kiwi" - Le gravi piogge di sabato 19 ottobre, annunciate dall’allerta rossa emessa nei giorni precedenti, hanno causato significativi disagi e danni su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Le precipitazioni eccezionali hanno particolarmente colpito il territorio di pianura e le aree... (Cesenatoday.it)