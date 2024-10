Tecnologia, un nuovo modo di pensare: ecco il “Sistema zero” (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale sta dando forma a un nuovo Sistema di pensiero, un nuovo schema cognitivo esterno alla mente umana ma capace di potenziarne le abilita’ cognitive, chiamato Sistema 0, che si colloca accanto ai due modelli di pensiero umano che sono il Sistema 1, caratterizzato da pensiero intuitivo, rapido e automatico, e il Sistema 2, un pensiero piu’ analitico e riflessivo. Tuttavia, il Sistema 0 introduce un ulteriore livello di complessita’, cambiando radicalmente il panorama cognitivo in cui operiamo e potrebbe dunque segnare un passo avanti epocale nell’evoluzione della nostra capacita’ di pensare e prendere decisioni. Sara’ compito dell’umanita’ garantire che questo progresso sia utilizzato in modo da migliorare la nostra autonomia cognitiva, senza comprometterla. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale sta dando forma a undi pensiero, unschema cognitivo esterno alla mente umana ma capace di potenziarne le abilita’ cognitive, chiamato0, che si colloca accanto ai due modelli di pensiero umano che sono il1, caratterizzato da pensiero intuitivo, rapido e automatico, e il2, un pensiero piu’ analitico e riflessivo. Tuttavia, il0 introduce un ulteriore livello di complessita’, cambiando radicalmente il panorama cognitivo in cui operiamo e potrebbe dunque segnare un passo avanti epocale nell’evoluzione della nostra capacita’ die prendere decisioni. Sara’ compito dell’umanita’ garantire che questo progresso sia utilizzato inda migliorare la nostra autonomia cognitiva, senza comprometterla.

