Su Giuli Report annuncia un nuovo caso: “Non solo Spano”. Il ministro minimizza: “Chiacchiericcio” (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non solo Spano". Sul ministro della Cultura Alessandro Giuli il conduttore di Report annuncia nuove rivelazioni su quello che definisce "un secondo caso Boccia". Intanto il titolare del MiC minimizza: "Chiacchiericcio mediatico, non c'è nessun caso Giuli". Fanpage.it - Su Giuli Report annuncia un nuovo caso: “Non solo Spano”. Il ministro minimizza: “Chiacchiericcio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "NonSpano". Suldella Cultura Alessandroil conduttore dinuove rivelazioni su quello che definisce "un secondoBoccia". Intanto il titolare del MiC: "Chiacchiericcio mediatico, non c'è nessun".

