Secoloditalia.it - Sospesa la serie tv sul delitto di Avetrana, Apa e Anica non ci stanno: decisione senza precedenti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “e Apa esprimono la più viva sorpresa per la, espressa dal Tribunale di Taranto, di sospensione cautelare della messa in onda della– Qui non è Hollywood, prodotta da Groenlandia e Disney”. Così le due associazioni audiovisive italiane dopo il blocco della. I giudici di Taranto, infatti, hanno accolto il ricorso urgente presentato dai legali del Comune diper sospendere la messa in onda dellatelevisiva dedicata aldella 15enne Sarah Scazzi del 26 agosto del 2010. La prima puntata era prevista venerdì 25 ottobre su Disney Plus.