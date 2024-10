Ilgiorno.it - Senago, il corpo senza vita di un 53enne trovato nella cantina della sua abitazione in via San Carlo

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Milano), 24 ottobre 2024 – Ildi unin avanzato stato di decomposizione è statoin unadi un palazzo a, nel Milanese. Il cadavere è statoin via San, all'internodi pertinenzasua. “Il sopralluogo non ha evidenziato segni di effrazione o elementi tali da far presuppore l'intervento di terze persone”, hanno spiegato i carabinieri che sono accorsi sul posto per eseguire gli accertamenti del caso. Non risultano denunce di scomparsa a carico dell'uomo, il quale in passato avrebbe manifestato l'intenzione di allontanarsi volontariamente. È stato disposto l'esame autoptico, previsto per i prossimi giorni. Potrebbe dunque trattarsi di un gesto volontario.