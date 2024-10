Roma affronta la Dinamo Kiev: partita decisiva per risalire in Europa League (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Roma si prepara a tornare in campo per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, ospitando la Dinamo Kiev allo stadio Olimpico. Questo incontro non rappresenta solo un match di routine, ma un’opportunità cruciale per i giallorossi di migliorare la propria posizione in classifica, attualmente gravata da un solo punto dopo due partite. Situazione attuale della Roma in Europa League L’avvio della Roma in questa edizione dell’Europa League è stato al di sotto delle aspettative. Infatti, i giallorossi hanno ottenuto un pareggio all’esordio contro l’Athletic Bilbao e subito una sconfitta contro l’Elfsborg. Questi risultati hanno messo sotto pressione la squadra allenata da Ivan Juric, rendendo necessaria una vittoria contro la Dinamo Kiev per sperare in un proseguo positivo della competizione. Gaeta.it - Roma affronta la Dinamo Kiev: partita decisiva per risalire in Europa League Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lasi prepara a tornare in campo per la terza giornata della fase a gironi di, ospitando laallo stadio Olimpico. Questo incontro non rappresenta solo un match di routine, ma un’opportunità cruciale per i giallorossi di migliorare la propria posizione in classifica, attualmente gravata da un solo punto dopo due partite. Situazione attuale dellainL’avvio dellain questa edizione dell’è stato al di sotto delle aspettative. Infatti, i giallorossi hanno ottenuto un pareggio all’esordio contro l’Athletic Bilbao e subito una sconfitta contro l’Elfsborg. Questi risultati hanno messo sotto pressione la squadra allenata da Ivan Juric, rendendo necessaria una vittoria contro laper sperare in un proseguo positivo della competizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Roma-Dinamo Kiev - Shovkovskyi : “Juric ha dato calcio aggressivo. Abbiamo tanti problemi ma vogliamo crescere” - Prendono pochi gol, tengono molto il possesso del pallone e mostrano un calcio molto aggressivo. Vuol dire che la squadra sta bene fisicamente. Per noi è molto importante giocare le coppe europee per far crescere i nostri giocatori e acquisire esperienza. “La Roma ha cambiato allenatore e ho studiato la squadra di Juric. (Sportface.it)

Roma-Dinamo Kiev: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi saranno impegnati oggi all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, partita valevole per la terza giornata della competizione. Fondamentale per gli uomini ... (adnkronos.com)

Juric “Sento la fiducia del club, obiettivo Champions” - ROMA (ITALPRESS) – “A me non manca proprio niente, sento la fiducia della società . Potrei attaccarmi alle scuse, ma sarebbe da deboli. Noi dobbiamo arrivare alla partita e mangiarci gli avversari. Bis ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Esonero Juric, non ci sono piĂą dubbi: hanno richiamato De Rossi - In casa Roma, in attesa della gara di domani sera contro la Dinamo Kiev, bisogna registrare una notizia che riguarda sia Juric che De Rossi. (asromalive.it)