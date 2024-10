Rocchi e la solita miopia: Guida e Mariani tornano nonostante gli obbrobri (Di giovedì 24 ottobre 2024) La gestione arbitrale di Rocchi lascia tutti sconcertati Gianluca Rocchi continua a sorprendere per la sua gestione degli arbitri, che appare sempre più incomprensibile. nonostante le polemiche che divampano ogni weekend per i clamorosi errori arbitrali, il designatore nazionale sembra non voler prendere misure reali per correggere i problemi. Fermo Marinelli — a seguito delle strumentali proteste juventine dopo Juventus-Cagliari — Rocchi, con strabiliante disinvoltura, riabilita in un colpo solo Guida e Mariani, due arbitri al centro delle polemiche per la direzione discutibile del recente weekend. Guida è stato scelto per dirigere Inter-Juventus, nonostante il suo ruolo al VAR in Juventus-Lazio si sia rivelato fallimentare, tra episodi non visti e proteste da parte della dirigenza laziale e degli stessi tifosi. Napolipiu.com - Rocchi e la solita miopia: Guida e Mariani tornano nonostante gli obbrobri Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) La gestione arbitrale dilascia tutti sconcertati Gianlucacontinua a sorprendere per la sua gestione degli arbitri, che appare sempre più incomprensibile.le polemiche che divampano ogni weekend per i clamorosi errori arbitrali, il designatore nazionale sembra non voler prendere misure reali per correggere i problemi. Fermo Marinelli — a seguito delle strumentali proteste juventine dopo Juventus-Cagliari —, con strabiliante disinvoltura, riabilita in un colpo solo, due arbitri al centro delle polemiche per la direzione discutibile del recente weekend.è stato scelto per dirigere Inter-Juventus,il suo ruolo al VAR in Juventus-Lazio si sia rivelato fallimentare, tra episodi non visti e proteste da parte della dirigenza laziale e degli stessi tifosi.

