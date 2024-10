Dilei.it - Re Carlo a Samoa, Camilla in rosa confetto sembra in pigiama

(Di giovedì 24 ottobre 2024)sono a. Finalmente il Re riceve un riconoscimento speciale, dopo le violente contestazioni in Australia. Ma ci pensa la Regina consorte a commettere uno scivolone, anche se si tratta solo di stile. Ilbaby non è proprio il suo colore e l’effettoè dietro l’angolo. Restanno probabilmente affrontato il viaggio di Stato più faticoso della loro vita e non soltanto per i chilometri percorsi, l’agenda fitta di appuntamenti e il cancro del Re. Questo tour era insidioso prima ancora di iniziare e in Australia il modo in cui sono stati ricevuti lo ha dimostrato pienamente. Contestazioni, malori, la proposta indecente dell’influencer in bikini e persino lo sputo di un lama, a Reè successo di tutto. Se ci fosse stata ancora sua madre, Elisabetta II, non si sarebbe verificato nulla di tutto ciò.