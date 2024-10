Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Il Napoli a gennaio andrà su un difensore centrale. Su Neres titolare …

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Maurizio De Giovanni:? Dopo il Lecce c’è il Milan dopo due giorni e non ci sarebbe nulla di strano se ci fosse un avvicendamento e quindi vedere. Sarebbe giusto se Conte avvicendasse i suoi uomini chiave Savino, Denis, De Maggio, Borriello, De Giovanni e Banfi hanno partecipato a, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss, par parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Alberto Savino, ex calciatore die Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss: “-Lecce? Ilè primo in classifica, il Lecce arriva da una brutta batosta, vivono momenti completamente diversi. La fase difensiva del? Le idee del mister le mettono in pratica i calciatori ed avendo difensori di primissimo piano è facile per Conte.