Quindicenne ucciso in una sparatoria nel centro di Napoli Ruotolo Pd scrive che è colpa del governo

sparatoria nella notte in centro a Napoli: un 15enne è stato ucciso e altri due minorenni sono stati feriti gravemente e ricoverati in ospedale. Il rgazzo era incensurato. Il personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Carmeniello al Mercato all'angolo con corso Umberto I: qui è sstato trovato riverso a terra privo di vita il corpo del ragazzo. Secondo quanto si apprende, al Cto sono stati ricoverati un 17enne, colpito anche lui da un proiettile ma non in pericolo di vita; e un 14enne con lievi escoriazioni probabilmente per una caduta. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Folle notte di fuoco a Napoli: rimane ucciso un 15enne. Feriti due minorenni Ci sono dunque altri due minorenni feriti nel corso della folle notte di fuoco al centro di Napoli.

