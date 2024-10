Quindicenne ucciso a colpi di pistola a Napoli, ferito un altro minore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Napoli – Ha solo 15 anni la vittima di uno scontro a colpi d’arma da fuoco avvenuto questa notte nella centralissima Corso Umberto, a poca distanza dalla sede della Questura di Napoli. Nella sparatoria sono rimasti feriti altri due giovani, attualmente ricoverati in ospedale. Il corpo senza vita del ragazzo è stato rinvenuto all’alteza del civico 248. Sul posto le volanti della Polizia di Stato che sta verificando il coinvolgimento nella vicenda di un altro minore, lievemente ferito. L'articolo Quindicenne ucciso a colpi di pistola a Napoli, ferito un altro minore proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Quindicenne ucciso a colpi di pistola a Napoli, ferito un altro minore Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Ha solo 15 anni la vittima di uno scontro ad’arma da fuoco avvenuto questa notte nella centralissima Corso Umberto, a poca distanza dalla sede della Questura di. Nella sparatoria sono rimasti feriti altri due giovani, attualmente ricoverati in ospedale. Il corpo senza vita del ragazzo è stato rinvenuto all’alteza del civico 248. Sul posto le volanti della Polizia di Stato che sta verificando il coinvolgimento nella vicenda di un, lievemente. L'articolodiunproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.

