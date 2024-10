"Quelle ombre del passato". L'oroscopo di Branko: tutto rovinato per questo segno? (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, giovedì 24 ottobre. ARIETE Quando il Sole transita in Scorpione significa che si trova nella vostra ottava casa zodiacale, cioè, nella parte nascosta del vostro cielo ma forse la più importante: influenza la vostra capacità di trasformazione. Intanto oggi Luna ultimo quarto in Leone è molto indicata per iniziare cambiamenti in casa, nel lavoro, in affari. Venere in Sagittario canta di un amore lontano, lontano nel tempo Tenete presente la pressione di Marte. TORO È iniziato un disturbo per i legami coniugali esistenti, Sole e Luna, che non tocca però i fidanzati e gli innamorati dell'ultima ora. L'ambiente circostante, i vostri soci, le persone vicine, la vostra posizione nel lavoro e nella vita pubblica, Mercurio dice di non insistere con certe persone. Usate la tattica taurina ben collaudata: piano piano, con diplomatica insistenza. Liberoquotidiano.it - "Quelle ombre del passato". L'oroscopo di Branko: tutto rovinato per questo segno? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Le stelle di": l'di oggi, giovedì 24 ottobre. ARIETE Quando il Sole transita in Scorpione significa che si trova nella vostra ottava casa zodiacale, cioè, nella parte nascosta del vostro cielo ma forse la più importante: influenza la vostra capacità di trasformazione. Intanto oggi Luna ultimo quarto in Leone è molto indicata per iniziare cambiamenti in casa, nel lavoro, in affari. Venere in Sagittario canta di un amore lontano, lontano nel tempo Tenete presente la pressione di Marte. TORO È iniziato un disturbo per i legami coniugali esistenti, Sole e Luna, che non tocca però i fidanzati e gli innamorati dell'ultima ora. L'ambiente circostante, i vostri soci, le persone vicine, la vostra posizione nel lavoro e nella vita pubblica, Mercurio dice di non insistere con certe persone. Usate la tattica taurina ben collaudata: piano piano, con diplomatica insistenza.

