Polizze vita finanziarie: «Vi spiego perché sono assicurazioni finte» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Beppe Scienza, docente del dipartimento di matematica dell'università di Torino e ombudsman dei risparmiatori italiani, sostiene che le Polizze vita per i risparmiatori siano da evitare. perché il loro nome infonde sicurezza anche se non ne hanno. E in questo colloquio con Open spiega perché non sono sicure come sembra. Professor Scienza, perché spara a zero sulle Polizze vita per i risparmiatori? Hanno successo. Da pochi giorni è addirittura on line un portale che ne confronta 2.200. Confronti inutili, perché sono da evitare senza appello per due ordini di motivi. Il primo è che si presentano come assicurazioni, ma non coprono da nessun sinistro come quelle vere, per gli incendi, le spese sanitarie ecc. Chiamarle assicurazioni infonde una convinzione di sicurezza, che esse non offrono.

