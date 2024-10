Pescara, corteo NO G7 pacifico sfila per la città (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono oltre un migliaio le persone che hanno sfilato per le strade di Pescara per il corteo No G7, organizzato in occasione della conclusione dei lavori della riunione ministeriale a tema Sviluppo che ha avuto luogo nel capoluogo adriatico dal 22 al 24 ottobre. I manifestanti hanno colorato la città, marciando in maniera pacifica con bandiere, striscioni, balli e cori. Tanti gli slogan pacifisti, contro le guerre in corso nel mondo, su tutte quella in Medioriente. Rimarcate anche lotte più locali, come quella contro quello che considerano uno sperpero economico per l’organizzazione del meeting dei grandi del mondo, denunciando una cifra spesa di oltre 1 milione e 150mila euro, che contrasta con la situazione economica difficile della città. Lapresse.it - Pescara, corteo NO G7 pacifico sfila per la città Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono oltre un migliaio le persone che hannoto per le strade diper ilNo G7, organizzato in occasione della conclusione dei lavori della riunione ministeriale a tema Sviluppo che ha avuto luogo nel capoluogo adriatico dal 22 al 24 ottobre. I manifestanti hanno colorato la, marciando in maniera pacifica con bandiere, striscioni, balli e cori. Tanti gli slogan pacifisti, contro le guerre in corso nel mondo, su tutte quella in Medioriente. Rimarcate anche lotte più locali, come quella contro quello che considerano uno sperpero economico per l’organizzazione del meeting dei grandi del mondo, denunciando una cifra spesa di oltre 1 milione e 150mila euro, che contrasta con la situazione economica difficile della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pescara, corteo NO G7 pacifico sfila per la città - (LaPresse) Sono oltre un migliaio le persone che hanno sfilato per le strade di Pescara per il corteo No G7, organizzato in occasione della conclusione dei lavori della riunione ministeriale a tema Sv ... (video.corriere.it)

A Pescara sfila il corteo No G7 per la pace e il disarmo - Pescara: partito intorno alle 18.00 il corteo No G7 per la pace e il disarmo. Un lungo serpentone ha attraversato il centro cittadino ... (rete8.it)

VIDEO | Corteo no G7, Acerbo: "Un concerto per la pace dei Rolling Stones avrebbe portato di sicuro più turisti" - Marcia contro tutte le guerre da parte del coordinamento No G7, giovedì 24 ottobre. (ilpescara.it)

AL VIA IL CORTEO NO G7 A PESCARA: - PESCARA – Alcune centinaia di persone stanno partecipando al corteo promosso dal coordinamento No G7 Pescara, contestualmente al summit internazionale, che si è concluso oggi in città. I manifestanti ... (abruzzoweb.it)

Al via il corteo No G7, in centinaia sfilano a Pescara - Alcune centinaia di persone stanno partecipando al corteo promosso dal coordinamento No G7 Pescara, contestualmente al summit internazionale, che si è concluso oggi in città. (ANSA) ... (ansa.it)