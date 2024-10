Ilrestodelcarlino.it - Per gli scrittori. Scambi letterari al Factory Grisù

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il laboratorio di scrittura ‘Tritacarneo’, negli spazi del Consorzio, si terrà domenica 24 novembre. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza da remoto alla presenza di Alessandro Canella, presidente del Consorzio, Paolo Panzacchi, direttore artistico di451, Alessio Papa, direttore artistico del Consorzio, e Giulio Mozzi, scrittore e docente del ‘Tritacarneo’. "Così come il Consorzio nasce dalle ceneri dello stabile che fu caserma per dar voce alla cultura e allo spettacolo in un quartiere a rischio di degrado – commenta Alessandro Canella –, il451 nasce per dar voce aglie, in una visione più ampia, al mondo dell’editoria. In questo senso, non diamo solo voce aglima li aiutiamo nel loro percorso espressivo e di crescita, con un’iniziativa importante".