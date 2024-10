Quotidiano.net - Ozempic, dalle polemiche contro i vip all’ultima frontiera: “Curerà l’Alzheimer”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Al grande pubblico è maggiormente noto come il farmaco dimagrante delle star più che per il suo impiego primario, ovvero il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2, non adeguatamentellato. Ma il raggio d'azione dell'potrebbe ulteriormente allargarsi, anche se sono gli stessi ricercatori forieri della scoperta a invitare alla cautela. Un team di scienziati della Case Western Reserve School of Medicine di Cleveland, negli Usa, ha infatti osservato che la semagludide - principio attivo dell'e della sua versione anti-obesità Wegovy* - nelle persone con diabete di tipo 2 ridurrebbe significativamente il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer.