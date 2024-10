Quotidiano.net - Orsini: 'Massimo impegno per azzerare le morti sul lavoro'

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Il manifesto che abbiamo firmato oggi rappresenta la volontà delle imprese di rafforzare ulteriormente l'per la sicurezza, attraverso lo sviluppo di una cultura organizzativa orientata alla prevenzione e alla formazione", evidenzia il presidente di Confindustria, Emanuele, che ha sottoscritto oggi la 'carta di Lorenzo' "Ringrazio il Capo dello Stato Sergio Mattarella per le sue parole e confermo il nostroverso un obiettivo comune e condiviso - sottolinea il leader degli industriali - :lesul. Siamo convinti che la strada corretta sia intervenire ex ante e abbiamo già avviato un dialogo con i sindacati in questa direzione.