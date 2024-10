Oltre il solito blazer. Il capospalla su cui puntare nella stagione fredda vanta una silhouette cropped e una texture preziosa. Perfetta per illuminare la quotidianità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bagliori di eleganza. Per illuminare e rivoluzionare il guardaroba di stagione, urgono outfit capaci di accendere la quotidianità. Oltre ad abbinamenti audaci e styling originali, però, non possono mancare capi vitaminici, magnetici, che non passano inosservati. Un esempio? La giacca con paillettes. Iodonna.it - Oltre il solito blazer. Il capospalla su cui puntare nella stagione fredda vanta una silhouette cropped e una texture preziosa. Perfetta per illuminare la quotidianità Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bagliori di eleganza. Pere rivoluzionare il guardaroba di, urgono outfit capaci di accendere laad abbinamenti audaci e styling originali, però, non possono mancare capi vitaminici, magnetici, che non passano inosservati. Un esempio? La giacca con paillettes.

