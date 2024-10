Milano, banca in amministrazione giudiziaria. Favoriva ‘Ndrangheta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano (ITALPRESS) – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d’affari milanese, nell’ambito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica – D.D.A.A. e volte all’approfondimento dei rapporti tra l’istituto di credito e la ‘Ndrangheta. (ITALPRESS) trl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Milano, banca in amministrazione giudiziaria. Favoriva ‘Ndrangheta Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria diha sottoposto adunad’affari milanese, nell’ambito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica – D.D.A.A. e volte all’approfondimento dei rapporti tra l’istituto di credito e la. (ITALPRESS) trl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Milano - commissariata Banca Progetto per presunti finanziamenti a società ‘ndrangheta - . indagini della Procura di Milano si sono concentrate sui "fascicoli bancari" di Banca Progetto, tramite cui sarebbe stato appurato che l'istituto di credito avrebbe erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali L'articolo. (Ildifforme.it)

