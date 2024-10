Milan, Leao non è più intoccabile: Okafor lancia la sfida, le scelte tra Bologna e Napoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il dualismo che non ti aspetti. Tra Okafor e Leao, sulla carta, ci sarebbero diverse categorie di differenza ma il campo ora ci sta raccontando Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il dualismo che non ti aspetti. Tra, sulla carta, ci sarebbero diverse categorie di differenza ma il campo ora ci sta raccontando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Rafael Leao torna in panchina? A Bologna pronto Okafor… - Milan, Noah Okafor sembra aver preso il posto da titolare di Rafael Leao: a Bologna potrebbe giocare dal primo minuto ancora lo svizzero Visto il delicato momento che sta vivendo Rafael Leao al Milan e l’ottimo periodo di forma di Noah Okafor, mister Paulo Fonseca starebbe pensando di schierare nuovamente l’attaccante in svizzero nel primo minuto per la trasferta di Bologna di sabato alle 18. (Dailymilan.it)

Pagelle Milan-Bruges - i voti del CorSport : Leao a metà - Okafor sfreccia - Le pagelle di Milan-Bruges, 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Voti e giudizi per il 'Corriere dello Sport'. (Pianetamilan.it)

Milan - Paulo Fonseca : Rafael Leao? Nessun problema con lui - il cambio è normale. Su Okafor e Chukwueze… - it) Milan, Paulo Fonseca: Rafael Leao? Nessun problema con lui, il cambio è normale. it (@dailymilan. Questo, invece, il passaggio sui subentrati Chukwueze e Okafor, che una volta entrati in campo hanno suonato la carica e hanno cambiato una partita che si era complicata e non poco: Chuku e Okafor sono in fiducia. (Dailymilan.it)