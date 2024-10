Manovra/ Collatina (Egualia): «Siamo sbalorditi: si riduce il prezzo ex factory dei farmaci. Così ci rimetteranno i cittadini perché aumenta il rischio di carenze in farmacia e ospedale» (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) - Nel mirino la norma della Legge di Bilancio 2025 che riduce le quote di spettanza delle aziende produttrici a favore della distribuzione intermedia. Roma, 24 ottobre 2024 – «Siamo profondamente sconcertati. A nulla servono gli allarmi ripetuti sull'urgenza di misure che garantiscano sostenibilità al comparto farmaceutico e creino le premesse per contrastare l'inevitabile fenomeno delle carenze. La Manovra va in un'altra direzione. Lo abbiamo spiegato stamattina nel corso di un incontro con il Sottosegretario Gemmato: questa è una riduzione dei prezzi ex factory dei nostri farmaci dopo che da 3 anni stiamo sperimentando crescenti difficoltà a sostenere industrialmente tutti i farmaci critici per le terapie croniche. Se noi non saremo nelle condizioni di tenere in commercio i farmaci a rimetterci alla fine saranno i cittadini». Liberoquotidiano.it - Manovra/ Collatina (Egualia): «Siamo sbalorditi: si riduce il prezzo ex factory dei farmaci. Così ci rimetteranno i cittadini perché aumenta il rischio di carenze in farmacia e ospedale» Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) - Nel mirino la norma della Legge di Bilancio 2025 chele quote di spettanza delle aziende produttrici a favore della distribuzione intermedia. Roma, 24 ottobre 2024 – «profondamente sconcertati. A nulla servono gli allarmi ripetuti sull'urgenza di misure che garantiscano sostenibilità al comparto farmaceutico e creino le premesse per contrastare l'inevitabile fenomeno delle. Lava in un'altra direzione. Lo abbiamo spiegato stamattina nel corso di un incontro con il Sottosegretario Gemmato: questa è una riduzione dei prezzi exdei nostridopo che da 3 anni stiamo sperimentando crescenti difficoltà a sostenere industrialmente tutti icritici per le terapie croniche. Se noi non saremo nelle condizioni di tenere in commercio ia rimetterci alla fine saranno i».

