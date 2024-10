Thesocialpost.it - Manovra 2025, il testo alla Camera: detrazioni, pensioni minime e Superenalotto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato le Legge di Bilancio approvata dal governo per la trasmissione al Parlamento. Ildellaè composto da 144 articoli, che comprendono le misure fiscali (dal taglio del cuneo al riordino delle) e quelle sulla revisione della spesa. Ecco tutti i dettagli.Leggi anche: Meloni: “Sulle banche noi più coraggiosi della sinistra”: ecco le novità principali Nuovo riordino dellein arrivo con la: le agevolazioni fiscali verranno ricalcolate in base al numero di figli per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Tuttavia, sono escluse dal tetto di revisione le spese sanitarie e quelle relative ai mutui per la casa, garantendo un margine di respiro alle famiglie.