Formiche.net - L’Ue segua gli Usa sulle auto smart cinesi. Report Cfr

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Unione europea è pronta a imporre dazi sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina, con l’obiettivo di contrastare il massiccio afflusso disovvenzionate che minacciano la sopravvivenza dei produttori europei. Tuttavia, come spiega Liza Tobin, esperta dello Special Competitive Studies Project con un passato al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e alla Cia, in un’analisi pubblicata dal Council on Foreign Relations, queste misure rischiano di essere insufficienti e di non affrontare la minaccia più grande che lerappresentano: la sicurezza informatica e la possibile trasformazione di questi veicoli in armi di guerra cibernetica. Le tariffe proposte dall’Unione europea, che potrebbero arrivare fino al 45%, sono molto più basse rispetto ai dazi del 100% imposti dagli Stati Uniti.