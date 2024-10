L’autista ha un malore al volante, due passeggeri prendono il controllo del bus ed evitano incidenti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un episodio accaduto a Colorado Springs, negli Usa, nella mattinata di lunedì 14 ottobre. Dopo il malore improvviso dell'autista, due passeggeri a bordo dell'autobus prendono in mano la situazione e lo parcheggiano. Il conducente è morto, la società di trasporti esprime "senso di gratitudine per i riflessi tempestivi" Fanpage.it - L’autista ha un malore al volante, due passeggeri prendono il controllo del bus ed evitano incidenti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un episodio accaduto a Colorado Springs, negli Usa, nella mattinata di lunedì 14 ottobre. Dopo ilimprovviso dell'autista, duea bordo dell'autobusin mano la situazione e lo parcheggiano. Il conducente è morto, la società di trasporti esprime "senso di gratitudine per i riflessi tempestivi"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’autista ha un malore al volante, due passeggeri prendono il controllo del bus ed evitano incidenti - Un episodio accaduto a Colorado Springs, negli Usa, nella mattinata di lunedì 14 ottobre. Dopo il malore improvviso dell’autista, due passeggeri a bordo dell’autobus prendono in mano la situazione e ... (fanpage.it)

Malore di un passeggero alla stazione di Legnano, treni in lieve ritardo - L'intervento dei sanitari giovedì mattina attorno alle 7.13 ha causato qualche rallentamento sulla linea S5. La situazione in miglioramento Per un intervento delle forze dell’Ordine e del Soccorso ... (varesenews.it)

Sulle ali della speranza, Rai 1/ Cast e trama del film tratto da una storia vera, oggi 23 ottobre 2024 - Sulle ali della speranza, in onda oggi, mecoledì 23 ottobre, su Rai 1 alle 21:30, è un film drammatico con Dennis Quaid basato su una storia vera. (ilsussidiario.net)