L'attore passa dietro la macchina da presa e ci regala un'opera prima intensa e commovente, presentata alla Festa del Cinema di Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Ci sono tanti temi cari a Luca Zingaretti come la dignità del lavoro, la capacità salvifica della poesia, il dolore come strumento necessario per raggiungere la felicità, nel suo primo film da regista, “La casa degli sguardi”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Iodonna.it - L'attore passa dietro la macchina da presa e ci regala un'opera prima intensa e commovente, presentata alla Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ott. (askanews) – Ci sono tanti temi cari a Luca Zingaretti come la dignità del lavoro, la capacità salvifica della poesia, il dolore come strumento necessario per raggiungere la felicità, nel suo primo film da regista, “La casa degli sguardi”, presentato in antedeldi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come è cambiato Mimmo de I Cesaroni : ecco com’è diventato oggi l’attore Federico Russo - Ricordate il piccolo Mimmo de I Cesaroni, alias Federico Russo? È cresciuto, ha 27 anni ed è tra i protagonisti di Adorazione, serie presentata ieri al Roma Film Fest: ecco le foto della sua trasformazione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Dumfries - bentornato all’Inter! Roma e Young Boys come un trattore - Dumfries, bentornato! Il trattore della fascia destra ROMA – Con la Roma si è rivisto il vecchio Dumfries, quello che aveva ben impressionato alla sua prima stagione con Simone Inzaghi all’Inter. Appena 30 minuti a partita di media ed il solo gol contro il Monza decisivo per il pareggio all’U-Power Stadium. (Inter-news.it)

Pierpaolo Pretelli debutta come attore in “Rocky – The Musical” - ma scoppia il gossip tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello - . Accanto a lui, Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici, nel ruolo di Adriana. Pierpaolo Pretelli ha fatto il suo esordio come attore al Teatro Alfieri di Torino, il 18 ottobre, nel ruolo da protagonista in Rocky – The Musical, diretto da Luciano Cannito e ispirato al famoso film di Sylvester Stallone. (Dailynews24.it)