La pasticceria di Blanco nel mirino dei ladri per la seconda volta in meno di un mese: cosa è accaduto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due volte il meno di un mese. Per la pasticceria del cantante Blanco non c'è pace e dopo il furto subito lo scorso 24 settembre, i ladri sono tornati all'Isola delle Rose, il locale di Brescia del vincitore di Sanremo 2022. Distrutte la vetrina e la porta d'ingresso. La pasticceria affaccia su viale Italia. Stavolta Blanco (Riccardo Fabbriconi) non ha commentato ma lo scorso settembre, in una Instagram story, aveva postato la vetrina (tra l'altro una vetrina d'autore, perché decorata con i graffiti di Sex Dreams) distrutta e aveva scritto "i nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba. Se siete ladri allergici al glutine o cercate prodotti tradizionali, passate". Il cantautore intanto sta lavorando al suo prossimo disco e sui social sta lasciando delle tracce in studio e intento nella scrittura.

