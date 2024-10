Jennifer Lawrence, primo red carpet con il pancione: il look monospalla (Di giovedì 24 ottobre 2024) È un periodo decisamente idilliaco per la vita di Jennifer Lawrence: è trascorso soltanto qualche giorno dalla bella notizia della seconda gravidanza dell’attrice e i fan non stanno più nella pelle. A tradirla era stata una fugace paparazzata in tenuta casual, ma è stato il primo look da red carpet a rendere giustizia al pancione. Di seguito i dettagli sulla sofisticata mise. Jennifer Lawrence è incinta del suo secondo figlio Appena un anno fa Jennifer Lawrence aveva – esaudendo in un attimo anni e anni di desideri di ogni suo fan – ammesso la possibilità di un suo ipotetico ritorno in Hunger Games nelle vesti della temeraria Katniss Everdeen. Un progetto che pare ora rimandato almeno ancora per qualche tempo, in favore di uno ancor più importante e personale: l‘attesa del suo secondogenito. Dilei.it - Jennifer Lawrence, primo red carpet con il pancione: il look monospalla Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È un periodo decisamente idilliaco per la vita di: è trascorso soltanto qualche giorno dalla bella notizia della seconda gravidanza dell’attrice e i fan non stanno più nella pelle. A tradirla era stata una fugace paparazzata in tenuta casual, ma è stato ilda reda rendere giustizia al. Di seguito i dettagli sulla sofisticata mise.è incinta del suo secondo figlio Appena un anno faaveva – esaudendo in un attimo anni e anni di desideri di ogni suo fan – ammesso la possibilità di un suo ipotetico ritorno in Hunger Games nelle vesti della temeraria Katniss Everdeen. Un progetto che pare ora rimandato almeno ancora per qualche tempo, in favore di uno ancor più importante e personale: l‘attesa del suo secondogenito.

