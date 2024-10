Investe e uccide la bimba di due anni nel parcheggio della scuola: nonna a processo per omicidio stradale (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'incidente era avvenuto il 3 giugno scorso in un parcheggio della scuola Little England a Brescia. Una donna di 74 anni ha investito e ucciso una bambina che stava attraversando la strada insieme alla nonna. L'udienza è attesa nei prossimi giorni. L'indagata è accusata di omicidio stradale. Fanpage.it - Investe e uccide la bimba di due anni nel parcheggio della scuola: nonna a processo per omicidio stradale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'incidente era avvenuto il 3 giugno scorso in unLittle England a Brescia. Una donna di 74ha investito e ucciso una bambina che stava attraversando la strada insieme alla. L'udienza è attesa nei prossimi giorni. L'indagata è accusata di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A 17 anni aggrediva i turisti nel parcheggio sotterraneo in Duomo : rubati orologi per 260mila euro - L'arresto è avvenuto in provincia di Pisa grazie al lavoro coordinato della Squadra Mobile di Milano e i colleghi toscani. Il rapinatore all'epoca dei furti era ancora minorenne. Aveva derubato due turisti strappandogli gli orologi di lusso ottenendo un bottino 260 mila euro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incendio al parcheggio Metronio : una situazione allarmante nel cuore di San Giovanni - Tuttavia, i lavori sono iniziati soltanto nel giugno del 2021, nonostante la chiusura della struttura avvenuta nel 2015 per lavori di adeguamento antisismico. Ultimo aggiornamento il 19 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . All’arrivo dei soccorsi, i pompieri hanno trovato un contesto critico: all’interno della struttura si erano sviluppati incendi di rifiuti e suppellettili, segno del degrado che attanaglia il parcheggio. (Gaeta.it)

Incendio a San Giovanni : fiamme nel parcheggio multi piano - Una bomba a orologeria a rischio incendio. Un parcheggio multi piano abbandonato divenuto nel corso degli anni una sorta di squat. Un cumulo di rifiuti al coperto nel cuore della città . È il parchegggio multi piano Metronio a San Giovanni. Numerose le segnalazioni al 112 a partire dal tardo... (Romatoday.it)