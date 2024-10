Intelligenza artificiale e neurotecnologie, c'è chi vuole creare un'Autorità dedicata in Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il progetto, contenuto in un disegno di legge presentato da tre senatori del Pd, è stato ideato dalla Rete per i diritti umani digitali Wired.it - Intelligenza artificiale e neurotecnologie, c'è chi vuole creare un'Autorità dedicata in Italia Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il progetto, contenuto in un disegno di legge presentato da tre senatori del Pd, è stato ideato dalla Rete per i diritti umani digitali

Sulmona : giornata formativa su cybersicurezza e intelligenza artificiale il 29 novembre - In un contesto in cui le minacce informatiche sono in costante aumento, la formazione diventa cruciale per affrontare e mitigare i rischi. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per sviluppare strategie efficaci e condivise per fronteggiare le sfide digitali. L’evento è sostenuto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale e dalla Fondazione Women4cyber, che promuove il coinvolgimento femminile nel settore della cybersicurezza. (Gaeta.it)

Intelligenza artificiale e sanità. Il “giusto sentiero” spiegato da Ciocchetti - Ecco, le risorse sono il vero nodo. 0” che si terrà questo fine settimana a Nemi a palazzo Ruspoli. Non si potrebbe fare di più, anche in termini di sforzo reale da inserire in Manovra? Quello assunto da questa maggioranza è un impegno di legislatura. Nel tardo pomeriggio del sabato, è previsto un confronto con alcuni esperti per ragionare di sanità del futuro. (Formiche.net)

Università di Pisa e OpenAi si alleano per l'intelligenza artificiale nella didattica - Tra questi vi è il GoodAI-Labs, un laboratorio multidisciplinare per lo studio, la promozione e la validazione di sistemi di intelligenza artificiale affidabili, trasparenti, robusti, sicuri ed etici. La collaborazione recentemente stabilita tra l'Università di Pisa e OpenAI rientra in un impegno più ampio dell'Unipi nel campo dell'intelligenza artificiale, che include programmi di laurea magistrale, corsi post-laurea e progetti di ricerca. (Lanazione.it)