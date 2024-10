Inchiesta “Dolce Vita”: Cassazione conferma legittimità intercettazioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le intercettazioni effettuate dalla Procura di Avellino nell’ambito dell’Inchiesta “Dolce Vita” a carico dell’ex sindaco Gianluca Festa - stando a quanto si apprenderebbe - sarebbero state ritenute valide e potranno essere utilizzate nel processo. Dopo 154 giorni di arresti domiciliari, Festa è Avellinotoday.it - Inchiesta “Dolce Vita”: Cassazione conferma legittimità intercettazioni Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Leeffettuate dalla Procura di Avellino nell’ambito dell’” a carico dell’ex sindaco Gianluca Festa - stando a quanto si apprenderebbe - sarebbero state ritenute valide e potranno essere utilizzate nel processo. Dopo 154 giorni di arresti domiciliari, Festa è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ‘Dolce Vita’ : Cassazione legittima intercettazioni sull’ex sindaco Festa - Tempo di lettura: < 1 minutoLe intercettazioni raccolte dalla Procura di Avellino nell’inchiesta “Dolce Vita” nei confronti dell’ex sindaco Gianluca Festa sono legittime e potranno essere utilizzate dagli inquirenti nel processo; la scarcerazione dell’ex sindaco, agli arresti domiciliari per 154 giorni, è sopravvenuta per il venir meno delle esigenze cautelari. (Anteprima24.it)

Inchiesta Sogei - spuntano “CR7” e “AS Roma” come nomi in codice nelle intercettazioni - L’inchiesta Sogei, con le tangenti pagate all’ad della società in house del MEF, Paolino Iorio, in cambio di acquisizioni di infrastrutture tecnologiche da parte di un imprenditore, coinvolge in modo assolutamente indiretto anche il calcio. Ricorrenti questi due termini, che ovviamente non indicavano un coinvolgimento dell’attaccante portoghese e del club giallorosso, ma semplicemente, riferisce La Repubblica, costituivano parole chiave di fantasia per riferirsi a qualcosa di centrale nell’ambito degli affari illeciti. (Sportface.it)

Favoreggiamento a Cosa Nostra - colpo di scena nell'inchiesta Natoli. L'ordine di distruzione intercettazioni era solo un modulo prestampato - . . Una ricerca fatta dai legali del magistrato ha rivelato che l’ordine di distruzione delle intercettazioni e dei brogliacci dell’inchiesta sull' imprenditore mafioso Buscemi , indizio, per la Procura di Caltanissetta del tentativo di Natoli di affossare gli accertamenti. Colpo di scena nell’indagine che vede accusato di favoreggiamento a Cosa nostra l’ex pm antimafia palermitano Gioacchino Natoli. (Gazzettadelsud.it)