Ilfattoquotidiano.it - In legge di Bilancio “incentivi” all’acquisto di auto aziendali elettriche: ecco come cambia la fiscalità (con qualche effetto collaterale)

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Per ridurre i sussidi ambientalmente dannosi, nella manovra il governo Meloni parte dalladellee dallo smaltimento dei rifiuti. Nel testo del disegno divistato dalla ragioneria generale dello Stato, infatti, sono dedicati a questi settori i due commi di cui è composto l’articolo 7 che si occupa proprio della riduzione dei Sad. Un tema caldo dato che, secondo un recente studio pubblicato da Transport&Environment, ad oggi l’Italia è un paradiso fiscale per leinquinanti, sovvenzionandole con agevolazioni pari a 16 miliardi di euro l’anno, più di quanto non facciano Germania e Francia.