Il tempo Un costo rilevante

Moroni Alla fine qualsiasi mezzo si decida di usare, la vita del pendolare è sempre lastricata di ostacoli e di problematiche. In quasi dieci anni di spostamenti quotidiani per il lavoro ho provato tutti i mezzi. Esperienza negativa come pendolare Trenord. Esperienza mediocre in quanto utente Atm. A causa di un problema di salute al mattino alle 8 devo fare terapia strumentale e quindi decido di usare l'auto per andare da Caselle Lurani a Milano Bicocca: 30 km di delirio, code infinite, lavori ovunque e quasi due ore (e ripeto due ore) per arrivare a destinazione sia al mattino che alla sera. Troppo spesso non viene dibattuto il tema degli spostamenti in auto e di ciò che si affronta per arrivare in orario sul posto di lavoro.

