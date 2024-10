Il governo sembra non aver capito i problemi del sistema Piracy Shield (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ci sono diversi indizi (ormai da tempo diventati prove) rispetto al fatto che questo governo non abbia una sana educazione digitale. Lo abbiamo visto, ad esempio, quando – con una certa approssimazione – ha affrontato il problema sollevato dall’inchiesta della Procura di Roma sulla presunta corruzione che ha visto coinvolto un dirigente di Sogei, lo abbiamo visto quando – come per ogni servizio digitale – si cerca di affidarsi sempre alla piattaforma internazionale con sede al di fuori dell’Unione Europea (basti pensare, ad esempio, agli strumenti per la didattica digitale o anche a Starlink che dovrebbe risolvere il problema della connessione nelle aree bianche in Italia o nelle zone strategiche complesse in cui hanno sede esercito e ambasciate). Giornalettismo.com - Il governo sembra non aver capito i problemi del sistema Piracy Shield Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ci sono diversi indizi (ormai da tempo diventati prove) rispetto al fatto che questonon abbia una sana educazione digitale. Lo abbiamo visto, ad esempio, quando – con una certa approssimazione – ha affrontato il problema sollevato dall’inchiesta della Procura di Roma sulla presunta corruzione che ha visto coinvolto un dirigente di Sogei, lo abbiamo visto quando – come per ogni servizio digitale – si cerca di affidarsi sempre alla piattaforma internazionale con sede al di fuori dell’Unione Europea (basti pensare, ad esempio, agli strumenti per la didattica digitale o anche a Starlink che dovrebbe risolvere il problema della connessione nelle aree bianche in Italia o nelle zone strategiche complesse in cui hanno sede esercito e ambasciate).

