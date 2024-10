Isaechia.it - Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante: “Ecco perché ogni volta tornavamo insieme, ogni otto mesi succedeva che…”

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Deè stata ospite a One More Time, il canale Podcast di Luca Casadei. Qui, come di sua consuetudine durante le interviste, ha aperto il suo cuore e in tutta sincerità èta adella relazione che più ha segnato la sua vita, ossia quella con, conosciuto all’interno di Uomini e Donne.ha raccontato come,che tra loro finiva la relazione, puntualmente poivano: Lo rincontro. Al semaforo non appena arrivo a Milano. Con lui è sempre andata così,che ci siamo ritrovati. Questa è la maledizione degli 8ovunque io fossi lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro, come al semaforo, come in un locale. E’ così chevamo. Capito? Ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi.