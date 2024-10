Giovanna Chinnici, chi è la vittima uccisa nell’omicidio Nova: lutto anche a Cinisello (Di giovedì 24 ottobre 2024) Profondo dolore e sgomento per la tragedia familiare che si è consumata ieri pomeriggio a Nova Milanese. La vittima della brutale aggressione con un coltello è Giovanna Chinnici, 63 anni, cognata dell’omicida. La donna era educatrice dei Nidi nel Comune di Cinisello. Entrata in servizio nel 1980, aveva concluso il suo percorso lavorativo nel 2021. Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Profondo dolore e sgomento per la tragedia familiare che si è consumata ieri pomeriggio aMilanese. Ladella brutale aggressione con un coltello è, 63 anni, cognata dell’omicida. La donna era educatrice dei Nidi nel Comune di. Entrata in servizio nel 1980, aveva concluso il suo percorso lavorativo nel 2021.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Giovanna Chinnici - uccisa dal cognato per un parcheggio : “In passato denunce per questioni di vicinato” - Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, tra Giovanna Chinnici - uccisa a coltellate dal cognato a Nova Milanese (Monza e Brianza) - e il cognato c'erano già stati litigi per questioni di vicinato. C'erano anche già state denunce.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chi era Giovanna Chinnici - uccisa dal cognato per un parcheggio : è morta per difendere la figlia - Ad ammazzarla sarebbe stato il cognato, il 62enne Giuseppe Caputo, che aveva minacciato la figlia di Chinnici con un coltello dopo una discussione per un parcheggio. Continua a leggere . Si chiamava Giovanna Chinnici, la donna di 63 anni che è stata uccisa nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, a Nova Milanese (Monza e Brianza). (Fanpage.it)

Giovanna Chinnici - accoltellata e uccisa per un parcheggio : l'omicidio - Abitavano nella stessa palazzina ma i rapporti tra le famiglie sembra fossero minati da vecchi screzi, ruggini e incomprensioni. E in quel condominio, dove viveva con l'anziana madre e le sorelle e le rispettive famiglie, è morta Giovanna Chinnici, uccisa a coltellate dal cognato al culmine di... (Milanotoday.it)