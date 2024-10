Fiumicino al Terminal 5 dell’aeroporto proiettato il celebre film Febbre da cavallo

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)– “da” iltrasmesso alT5Leonardo Da Vinci. Un evento organizzato da ADR , aperto alla cittadinanza, realizzato in occasione della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, manifestazione riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF – Fédération Internationale des Associations de Producteurs des -. Presente alla proiezione della pellicola, per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore alla Cultura Federica Poggio e gli Assessori Monica Picca e Vincenzo D’Intino. “Siamo fieri di avere nel nostro territorio un’ infrastruttura imprenditoriale come ADR . Quando le diverse esperienze del territorio si uniscono nasce una grande solidarietà amministrativa, imprenditoriale con l’obiettivo comune di qualificare tutte le maestranze che si trovano all’interno di questa rete.