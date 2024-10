F1, Perez sul GP Messico: “Ad Austin c’era differenza tra le due Red Bull” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Tra la mia macchina e quella di Max c’era una bella differenza ad Austin. Ma questi sono dettagli interni tra me e gli ingegneri. Noi sappiamo qual era la differenza. Per quanto riguarda il Titolo Costruttori vogliamo vincere anche quello. Per farlo vuol dire avere le due migliori vetture con il miglior pacchetto possibile“. Queste le parole di Sergio Perez nella conferenza stampa di presentazione del GP del Messico. “In questo week-end darò tutto, il sostegno che ho qui è pazzesco. Sarà un evento impressionante, quando sei dall’altra parte del mondo ti dimentichi il sostegno del tuo paese. Invece è pazzesco pensare che è il nono GP che facciamo qui. E questo GP è il migliore al mondo, senza paragoni“, ha chiosato il pilota messicano. F1, Perez sul GP Messico: “Ad Austin c’era differenza tra le due Red Bull” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Tra la mia macchina e quella di Maxuna bellaad. Ma questi sono dettagli interni tra me e gli ingegneri. Noi sappiamo qual era la. Per quanto riguarda il Titolo Costruttori vogliamo vincere anche quello. Per farlo vuol dire avere le due migliori vetture con il miglior pacchetto possibile“. Queste le parole di Sergionella conferenza stampa di presentazione del GP del. “In questo week-end darò tutto, il sostegno che ho qui è pazzesco. Sarà un evento impressionante, quando sei dall’altra parte del mondo ti dimentichi il sostegno del tuo paese. Invece è pazzesco pensare che è il nono GP che facciamo qui. E questo GP è il migliore al mondo, senza paragoni“, ha chiosato il pilota messicano. F1,sul GP: “Adtra le due Red” SportFace.

