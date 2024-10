Europa League, Roma-Dinamo Kiev 1-0: decide Dovbyk su rigore (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Roma soffre ma vince 1-0 all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, nella terza sfida di Europa League. Tre punti importanti comunque ottenuti dai giallorossi grazie al gol di un ucraino, l'attaccante Artem Dovbyk su calcio di rigore. La squadra di Juric sale così a 4 punti in classifica. Il tecnico giallorosso aveva iniziato L'articolo Europa League, Roma-Dinamo Kiev 1-0: decide Dovbyk su rigore proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lasoffre ma vince 1-0 all'Olimpico contro la, nella terza sfida di. Tre punti importanti comunque ottenuti dai giallorossi grazie al gol di un ucraino, l'attaccante Artemsu calcio di. La squadra di Juric sale così a 4 punti in classifica. Il tecnico giallorosso aveva iniziato L'articolo1-0:suproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Highlights e gol Twente-Lazio 0-2 : Europa League 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights e i gol di Twente-Lazio 0-2, match valido per la terza giornata dell’Europa League 2024/2025. Partita in discesa per i biancocelesti in virtù dell’espulsione immediata del portiere olandese. Questo consente alla squadra ... (Sportface.it)

Europa League - Twente-Lazio 0-2 - 22.58 Lazio a punteggio pieno dopo tre giornate di Europa League. Twente battuto a domicilio 0-2. Gara in discesa all'11': Dia in profondità, il portiere Unnerstall lo atterra fuori area, rosso diretto. Un cross di Marusic si stampa sul palo. ... (Televideo.rai.it)

Roma - Juric : “Se Hummels non gioca non è per colpa sua”|Europa League - 2024-10-24 22:15:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Roma, Juric: “Se Hummels non gioca non è per colpa sua”|Europa League | Calciomercato.com ... (Justcalcio.com)

Primo successo in Europa League - Roma-Dinamo Kiev 1-0 - ROMA (ITALPRESS) – La Roma non brilla ma ottiene tre punti importantissimi in Europa League battendo la Dinamo Kiev, riscattando la sconfitta contro l’Elfsborg e in generale interrompendo una striscia di tre partite senza vittorie. A decidere la ... (Ildenaro.it)