Efficienza energetica: «Gli APE incentivano gli investimenti e la sostenibilità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Valutare le prestazioni del patrimonio edilizio italiano e favorirne un costante miglioramento dell’Efficienza: sono questi, ormai da anni, gli obiettivi del Rapporto Annuale sulla Certificazione energetica degli Edifici, promosso ed elaborato da ENEA e dal Comitato Termotecnico Italia Energia e Ambiente (CTI). Un intento chiaro, del quale cominciano a vedersi sempre di più i frutti. Lo dimostra proprio la quinta edizione del Rapporto, che riporta numeri incoraggianti sul piano delle prestazioni energetiche. «La nuova edizione del Rapporto mette in risalto quanto bene il meccanismo della certificazione energetica funzioni – ha asserito Cesare Boffa, presidente del CTI –. Quotidiano.net - Efficienza energetica: «Gli APE incentivano gli investimenti e la sostenibilità Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Valutare le prestazioni del patrimonio edilizio italiano e favorirne un costante miglioramento dell’: sono questi, ormai da anni, gli obiettivi del Rapporto Annuale sulla Certificazionedegli Edifici, promosso ed elaborato da ENEA e dal Comitato Termotecnico Italia Energia e Ambiente (CTI). Un intento chiaro, del quale cominciano a vedersi sempre di più i frutti. Lo dimostra proprio la quinta edizione del Rapporto, che riporta numeri incoraggianti sul piano delle prestazioni energetiche. «La nuova edizione del Rapporto mette in risalto quanto bene il meccanismo della certificazionefunzioni – ha asserito Cesare Boffa, presidente del CTI –.

